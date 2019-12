Politie bevestigt naam slachtoffer Amstelveen

De man die donderdag in Amstelveen is doodgeschoten is de 39-jarige Rachid Kotar. Meerdere media schreven zijn naam al, maar de politie heeft dat nu bevestigd. Kotar is een bekende van de politie. Hij werd donderdagmiddag rond 17.15 uur doodgeschoten op de Escapade in zijn woonplaats, bij een auto. Hij overleed ter plekke. Op de achterbank zat een 4-jarig kind.

Volgens Het Parool hoort Kotar tot een groepering van de Amsterdammer Karim Bouyakhrichan, alias ‘Taxi’. De krant meldt dat hij de broer is van de in 2014 op een Zuid-Spaans terras geliquideerde Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan. Het Parool stelt dat de groep rond Bouyakhrichan volgens de opsporingsdiensten al tijden op voet van oorlog leeft met de groep rond de voortvluchtige Ridouan Taghi en de gedetineerde Richard R., alias ‘Rico de Chileen’.

De politie zegt vrijdag op zoek te zijn naar informatie over wat er rondom het slachtoffer heeft gespeeld wat mogelijk te maken heeft met deze gerichte actie. Ook wil de politie graag informatie over de vluchtauto die de daders hebben gebruikt: een Volkswagen Transporter met geblindeerde achterruiten. Deze werd later op de avond brandend aangetroffen op de Buitensingel in Duivendrecht.