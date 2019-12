Rechtbank: verhoog maximumstraf voor doodslag

De maximale straf die rechters aan verdachten kunnen opleggen voor doodslag moet omhoog, vindt de rechtbank in Rotterdam. De maximumstraf is nu vijftien jaar terwijl de celstraf voor moord in 2006 is verhoogd van twintig naar dertig jaar, of levenslang.

Daardoor is het verschil in maximale strafmaat tussen doodslag (in een opwelling) en moord (met voorbedachten rade) te groot geworden, benadrukte persrechter Vincent de Winkel na de uitspraak in de zaak-Hümeyra. Daarnaast heeft de Hoge Raad in 2012 de eisen aangescherpt om te kunnen veroordelen voor moord. “Rechters moeten uitgaan van de letter van de wet”, zei de persrechter, die de politiek in Den Haag opriep om de verschillen in strafmaat of criteria te verkleinen.

De Rotterdammer Bekir E. werd vrijdag veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs, wegens doodslag. De rechtbank zag onvoldoende bewijs dat E. een vooropgezet plan had om Hümeyra dood te schieten. Wel zag de rechtbank sterke aanwijzingen dat het om een hevige gemoedstoestand ging en meende ze dat de tijd te kort was voor E. om zich te bezinnen op zijn daad en de gevolgen.

Dat hij een doorgeladen pistool had en het meisje al maandenlang bestookte met doodsbedreigingen, waren voor de rechtbank onvoldoende om de gebeurtenissen op die dag te kwalificeren als moord. De persrechter begreep het onbegrip en de boosheid van de nabestaanden van Hümeyra.