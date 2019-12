Staatssecretaris Snel verwacht debat te overleven

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gaat ervan uit dat hij het Kamerdebat over de grotendeels zwartgelakte dossiers in de toeslagenaffaire volgende week zal overleven. Hij wil “een bijdrage leveren aan het vinden van een oplossing” voor de gedupeerde ouders. Zolang hij daartoe mogelijkheden ziet wil hij “vol gas verder”, zei hij vrijdag.

De Belastingdienst beschuldigde de afgelopen jaren honderden, mogelijk duizenden ouders ten onrechte van fraude met de kinderopvangtoeslag. Inmiddels heeft Snel de fouten erkend. Om de ouders nadere opheldering te verschaffen, stuurde de Belastingdienst hun deze week een dossier over hun zaak. Veel informatie bleek echter onleesbaar te zijn gemaakt.

De Kamer is hier boos over en houdt volgende week een debat met Snel. Vorige week kreeg de staatssecretaris ook al stevige verwijten in een debat over de toeslagenaffaire, ook van coalitiefracties. Een motie van wantrouwen van de oppositie werd echter verworpen.