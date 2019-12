Steeds meer gemeenten met vuurwerkvrije zones

Het aantal gemeenten met vuurwerkvrije zones groeit dit jaar met een kwart. Alle gemeenten die vorig jaar een of meer vuurwerkvrije zones hadden, hebben die dit keer weer. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.

De krant hield een enquête onder alle 355 gemeenten. Daarvan reageerden er 294. In 113 gemeenten zijn er dit jaar een of meer vuurwerkvrije zones, dat zijn 22 gemeenten meer dan vorig jaar. Nieuw zijn onder meer Almere, Apeldoorn, Middelburg en Valkenburg. Arnhem is koploper, met 900 vuurwerkvrije zones. De meeste van die gebieden liggen rond verzorgingstehuizen, winkelgebieden, binnensteden, parken, maar ook bushaltes, treinstations, ziekenhuizen, kinderboerderijen en scholen.

Gemeenten zonder vuurwerkvrije gebieden (180) zijn nog steeds in de meerderheid. Daarbij zijn onder meer Den Bosch, Eindhoven en Heerlen, zo inventariseerde de Volkskrant.