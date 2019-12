Uitzendkracht doet vaker gevaarlijk werk

Uitzend-, oproep- en invalkrachten doen vaker gevaarlijk of fysiek zwaar werk dan werknemers in vaste dienst. Vaste werknemers hebben daarentegen vaker veel en emotioneel zwaar werk. Dat meldt de Sociaal-Economische Raad (SER) na onderzoek.

Veiligheidsmaatregelen als beschermende kleding of toegang tot een bedrijfsarts gelden volgens de wet voor alle werkenden, ongeacht de vorm van het arbeidscontract. De praktijk is echter vaak anders, aldus de SER. Als er geen vast werkcontract met een vast aantal uren is, kan het zowel voor de werkende als de werkgever onduidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

“Soms weten werkenden en werkgevers niet goed wat hun rechten en plichten zijn”, aldus de SER. Daardoor kan bijvoorbeeld de ene werkende beter toegang hebben tot de bedrijfsarts dan de andere, of worden niet alle veiligheidsvoorschriften goed nageleefd. Daarmee ontstaan risico’s op beroepsziekten en arbeidsongevallen, stelt de SER.

Steeds meer mensen hebben een flexcontract of zijn zelfstandige. DE SER pleit voor meer kennis en meer handhaving. “Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarvoor moet iedereen natuurlijk goed weten wat z’n verantwoordelijkheden zijn. Dat geldt voor werkenden en werkgevers, maar ook voor overheden en uitvoeringsinstanties”, aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Het kabinet wil het arbobeleid doorlichten en een nieuwe langetermijnvisie op het arbeidsomstandighedenbeleid ontwikkelen, waarbij de SER wel betrokken wil blijven. Ook vindt de SER dat meer onderzoek moet komen naar de oorzaak van de verschillen tussen groepen werkenden, en naar de arbeidsomstandigheden van migranten, platformwerkers en zogenoemde banencombineerders.