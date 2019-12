Deventer maakt zich op voor Dickens Festijn

In Deventer begint zaterdag de 29e editie van het Dickens Festijn, waar jaarlijks vele tienduizenden bezoekers op afkomen.

Tijdens het festival wordt het historische centrum van de Overijsselse Hanzestad omgetoverd tot een 19e-eeuws Engels stadje. Acteurs en figuranten lopen door de straten verkleed als personages uit het oeuvre van de Engelse schrijver Charles Dickens, zoals Oliver Twist en Mr. Pickwick. Er worden Engelse kerstliedjes gezongen en er is van alles te doen, te zien, te eten en te drinken.

Dickens leefde van 1812 tot 1870. Wat hij beschreef was vooral de wereld van zijn vroegste jeugd, in werken als Oliver Twist, A Christmas Carol en en The Pickwick Papers.

Vorig jaar kwamen 125.000 bezoekers af op het Dickens Festijn, dat twee dagen duurt. Toen oogde de stad extra bijzonder omdat er sneeuw was gevallen. Die kans is er dit jaar niet; volgens de voorspellingen schijnt soms de zon, maar valt er ook een buitje.