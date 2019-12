Fiscus volgt regels nog niet met sturen aanmaningen

De fiscus verstuurt nog niet altijd een aanmaning als een burger opgevraagde informatie niet verstrekt, bevestigt de dienst na berichtgeving door Trouw en RTL Nieuws. Dat moet volgens de regels wel. De Belastingdienst is pas in maart zover, laat het ministerie van Financiën weten. De rappels “moeten nog systematisch worden ingevoerd”, maar het is “volstrekt helder dat het gaat gebeuren” en er wordt aan gewerkt.

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) meldde de Kamer al in het voorjaar dat de fiscus inmiddels aanmaningen verstuurde. Maar dat ging volgens zijn departement over de zogeheten CAF-zaken, die onder een vergrootglas lagen omdat de Belastingdienst ontvangers van kinderopvangtoeslag buitensporig hard had aangepakt. Bij deze zaken worden al wel sinds 2016 aanmaningen verstuurd.

Snel vindt dat hij de Tweede Kamer en de Nationale Ombudsman niet ten onrechte heeft voorgespiegeld dat de Belastingdienst zich inmiddels aan de regels voor het versturen van aanmaningen zou houden. Hij bedoelde alleen de zogeheten CAF-zaken.