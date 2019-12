Geplaagde Uithoflijn gaat eindelijk rijden

Bijna zeven jaar na het eerste besluit en de uitgave van vele miljoenen meer dan begroot, gaat maandag de Uithoflijn echt rijden. Om dit te vieren mogen reizigers zaterdagmiddag gratis mee op sneltram 22. Om de tien minuten vertrekt er een voertuig.

Na het weekeinde begint de officiële dienstregeling met tien trams per uur langs de negen haltes. Ze rijden met dubbele treinstellen, waardoor de reizigers niet langer opeengepakt hoeven te reizen zoals voorheen in ‘sardientjesbus’ 12. Die lijn wordt opgeheven.

Het 8 kilometer lange traject tussen Utrecht Centraal en het Science Park (voorheen De Uithof) waar onder meer het UMC Utrecht, de universiteit en hogeschool zijn gevestigd, is een veelbesproken stuk infrastructuur. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek stapte in 2018 op na een kritisch rapport over de aansturing van de provincie. In de provincie en de gemeente waren meerdere spoeddebatten. De jaarrekening van de provincie werd lange tijd niet goedgekeurd, omdat de accountant enkele financiële onderbouwingen over de lijn niet vertrouwde. De Uithoflijn werd van begin af aan geteisterd door uiteenlopende problemen. Mede hierdoor liepen de kosten op tot een half miljard euro en werd de ingebruikname telkens uitgesteld. De ‘besmette’ naam verdwijnt maandag. Voortaan spreekt Utrecht van tram 22.

De afgelopen periode is er uitvoerig getest. Lege testtrams reden af en aan. Geheel vlekkeloos verliepen deze ritten niet. Er waren storingen en voertuigen waren defect. Voor het geval er een tekort aan capaciteit is of er storingen zijn, houdt de vervoerder alsnog bussen paraat.

In de loop van 2020 gaat de tram vaker per uur rijden, om uiteindelijk te kunnen groeien naar de beoogde frequentie van in beide richtingen 16 keer per uur. Waarschijnlijk is het dan december.