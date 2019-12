Marijnissen praat gebutste SP moed in

Het tij keert voor de SP, bezweert partijleider Lilian Marijnissen haar achterban. De socialisten mogen dan bij de stembus klap op klap hebben gekregen, ze krijgen volgens Marijnissen juist nu vaak gelijk van politieke tegenstanders. Niet de SP, maar het neoliberalisme is aan de verliezende hand, zei ze op het partijcongres in Nieuwegein.

De verkiezingsnederlagen van de laatste jaren “doen pijn”, erkende Marijnissen. Maar “dat laten we ons niet meer gebeuren”. Bovendien: de boodschap van de SP wint volgens haar wel degelijk. Ze wijst op de toenemende kritiek van CDA en zelfs VVD op de werking van de vrije markt.

Zo wil minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de marktwerking in de gezondheidszorg op sommige punten terugdringen, memoreert Marijnissen. En wil inmiddels een Kamermeerderheid voor veel studenten af van het leenstelsel. Met steun van regeringspartijen D66 en ChristenUnie ziet ze zelfs weer kansen voor het referendum.

“Er komen andere tijden”, meent Marijnissen. Dan moet de SP, waar afgelopen jaar veel kritiek klonk over onder meer de jongste verkiezingscampagnes, wel de gelederen sluiten. Ze feliciteerde haar partij met de discussie die daarover is gevoerd en over de gekozen opvolger voor de gesneuvelde partijvoorzitter Ron Meyer.