2019 in top-5 warmste jaren

Het jaar 2019 is in de top-5 warmste jaren sinds 1901 geëindigd. Uiteindelijk werd het in De Bilt gemiddeld 11,2 graden, terwijl dat normaal 10,1 graden is. Volgens Weeronline komt dit jaar daarmee op een gedeelde derde plek met 2007 en 2006.

Dit is al het zesde warme jaar op rij, en al het achtste jaar uit deze eeuw dat in de top-10 warmste jaren terecht is gekomen. Negen van de afgelopen twaalf maanden zagen warmere temperaturen dan normaal het geval is. Op 26 februari beleefden we in Nederland de warmste winterdag ooit in De Bilt met 18,9 graden. Dat zorgde voor een vroege lente in de tweede helft van februari.

Juni werd de warmste junimaand ooit met gemiddeld 18,1 graden tegenover 15,6 graden normaliter. Maar vooral juli zal het collectieve geheugen in gaan als een intens warme maand, want het bijna 75 jaar oude nationale warmterecord van 38,6 graden werd verbroken. Op 24, 25 en 26 juli werden temperaturen gemeten die nooit eerder in ons land zijn gemeten. Op 25 juli werd het in Gilze-Rijen zelfs 40,7 graden.

Zelfs met een normaal verloop van de temperatuur in de maand december, zal 2019 in de top-5 eindigen. 2014 blijft het warmste jaar ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuur van 11,7 graden.