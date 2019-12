‘Rouwstoet’ bouwers vreugdevuur in Duindorp

Met een rouwstoet is een groot aantal bouwers van het vreugdevuur zondag aangekomen voor de ‘crematie’ op het strand van Duindorp. Op een auto ligt een kist met bloemen, die is omringd door bouwers in zwarte sweaters. Ze dragen ook groen en gele fakkels.

Op de kist staan de namen van de wijken en plekken waar de vreugdevuren niet meer door mogen gaan. Naast Duindorp en Scheveningen zijn dat onder meer Laakkwartier, Tanthof (in Delft), Rijswijk, Ypenburg en Vlaardingen.

Zo’n 200 man hebben zich in Duindorp verzameld voor de ‘crematie’. Er mogen voor het eerst in jaren geen vreugdevuren georganiseerd worden. Er kon niet worden voldaan aan de veiligheidseisen van de gemeente, die waren gesteld nadat het vorig jaar misging en een vonkenregen over Scheveningen trok.