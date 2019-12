‘Boeren willen bevoorrading supermarkten niet blokkeren’

Actiegroep Farmers Defence Force is niet van plan de bevoorrading van supermarkten woensdag plat te leggen. Dat zei de advocaat van de actiegroep tijdens een kort geding in de rechtbank in Lelystad, dat was aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelen.

“Nepnieuws”, noemde de raadsman de berichten over blokkades van distributiecentra, die zorgen voor de bevoorrading van supermarkten. “De acties zijn niet gericht op blokkades”, zei hij. Volgens hem gaat het om “dynamische acties”, waarvan hij niet wilde zeggen wat ze precies inhouden vanwege het “verrassingseffect”. Wel is duidelijk dat de boeren van plaats naar plaats willen trekken en dat de actie gericht is op de supermarktbranche.

Een opmerking die eerder naar buiten kwam over het platleggen van de voedselbevoorrading, was voorzien van een smiley, zei de advocaat. Hij wil dan ook dat het CBL niet-ontvankelijk wordt verklaard in dit kort geding of dat de vorderingen worden afgewezen.

Even daarvoor hadden de advocaten van het CBL een verbod gevraagd voor blokkades, omdat die miljoenen euro’s schade zullen veroorzaken in de drukke week voor kerst. De brancheorganisatie had eerder vergeefse pogingen gedaan met Farmers Defence Force in gesprek te gaan. Nadat een ultimatum hiervoor vorige week was verstreken, stapte het CBL naar de voorzieningenrechter.

De boeren voeren al geruime tijd acties omdat ze het niet eens zijn met het kabinetsbeleid als het gaat om stikstofuitstoot en PFAS-normen.