Dinsdag uitzonderlijk warme decemberdag verwacht

Het kan dinsdag een uitzonderlijk warme decemberdag worden. Volgens Weeronline stijgt het kwik in Zuid-Limburg mogelijk naar 16 graden. Op de Wadden wordt het 10 graden. Gemiddeld ligt de middagtemperatuur half december rond de 6 graden.

Met een matige, aan zee mogelijk vrij krachtige zuidenwind wordt dinsdag zeer zachte lucht naar ons land gestuurd. Die is helemaal afkomstig uit het gebied boven de Atlantische Oceaan ten zuidwesten van Portugal en ten westen van Marokko.

De dag start met wolkenvelden en in het noordwesten kan in de vroege ochtend nog wat regen vallen. Verder is het overdag zonnig met velden hoge bewolking. In de loop van de middag krijgt de zon het in de westelijke helft van het land moeilijker en in de avond volgt in het westen regen.

Op Texel wordt het 10 graden en in Zuid-Limburg kan het zelfs 16 graden worden. In de Randstad wordt het 12 á 13 graden en elders in het zuiden en oosten van het land zo’n 14 graden.

Records worden er dinsdag waarschijnlijk niet verbroken. Juist op 17 december staan er zeer scherpe warmterecords. Tijdens de recordwarme decembermaand van 2015 was het op die dag namelijk 15,3 graden. Op 17 december 2015 werd het op een aantal KNMI-waarneemstations zelfs ruim 16 graden.