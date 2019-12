Kabinet ontbijt met boeren onder dreiging acties

Premier Mark Rutte en ‘stikstofminister’ Carola Schouten ontbijten maandag in het Haagse Catshuis met enkele boerenvoormannen. Ze hopen de boeren af te houden van de aangekondigde nieuwe acties tegen de door hen gewraakte stikstofmaatregelen.

Rutte en Schouten zullen in de ambtswoning van de minister-president naar eigen zeggen “de plannen van het kabinet toelichten”. Maar het gesprek aan de ontbijttafel is ook bedoeld om te “luisteren naar de voorstellen van het Landbouw Collectief”. Dat verbond van boerenbelangengroepen kwam vier weken geleden met eigen plannen om de stikstofneerslag te verminderen en tegelijkertijd boeren te ontzien.

Daar heeft verantwoordelijk minister Schouten vervolgens te weinig mee gedaan, klaagt het boerenbondgenootschap. Het Landbouw Collectief liet weten zich “buitenspel gezet” te voelen.

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), die ook deel uitmaakt van het collectief, heeft er weinig fiducie in dat het kabinet de boeren tegemoetkomt. Voor woensdag staan nieuwe acties op stapel. Boeren zouden overslagcentra en supermarkten midden in de kerstdrukte willen blokkeren. De supermarkten proberen de rechter later op de dag zover te krijgen zulke blokkades te verbieden.

FDF ligt onder vuur sinds leider Mark van den Oever het lot van de boeren vrijdag vergeleek met dat van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Vriend en vijand vielen over hem heen, maar de actiegroep houdt vol dat er parallellen zijn.