Kamer opgetogen over arrestatie Ridouan T.

De Tweede Kamer is opgetogen over de aanhouding van Ridouan T. Regeringspartij VVD en oppositiepartij GroenLinks complimenteren de politie. PVV-leider Geert Wilders wil T. snel in Nederland zien “en levenslang opsluiten als vierendelen niet mag”.

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz spreekt van “geweldig werk van de Nederlandse politie”. Haar GroenLinks-collega Niels van den Berge geeft ook justitie een pluim. “Hopelijk komt er nu snel meer duidelijkheid over zijn betrokkenheid bij gruwelijke liquidaties en andere misdrijven”, zegt Van den Berge.

Het effect van de arrestatie van de meest gezochte verdachte van Nederland reikt misschien nog verder, hoopt PvdA’er Attje Kuiken. Dat T. in de kraag is gevat is “een signaal dat misdadigers zich niet veilig kunnen wanen in het buitenland”, meent ze. Kuiken hoopt dat T. nu snel in Nederland voor de rechter staat.

De uitlevering van T. aan Nederland is mogelijk niet zomaar voor elkaar, menen deskundigen. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met het oliestaatje. Daaruit blijkt maar weer het belang van zulke internationale afspraken, zegt Kuiken.

“Goed recherchewerk van de politie en een goede samenwerking met Dubai”, twitterde Tunahan Kuzu van DENK. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemde de arrestatie “erg goed nieuws”. Hij wijst erop dat T. ook in verband wordt gebracht met de moord op strafpleiter Derk Wiersum.