‘Noodplan’ tegen lerarentekort grote steden

Er komen “noodplannen” voor de vijf grote steden om het nijpende lerarentekort daar tegen te gaan. Daarin staat “welke scholen het nu het zwaarst hebben en welke maatregelen schoolbesturen nu al kunnen nemen” om de nood te lenigen, laat het kabinet weten. Schoolbesturen zouden bijvoorbeeld beter kunnen samenwerken.

Eind volgende maand moeten er al noodplannen liggen voor Amsterdam en Den Haag. Daarna volgen Rotterdam, Utrecht en Almere, schrijven onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer. Slob waarschuwt dat het onvermijdelijk is dat scholen het met minder leraren zullen moeten bolwerken. Daarom moeten ze bijvoorbeeld vaker een beroep doen op digitale hulpmiddelen. Ook zouden leerlingen misschien vaker zonder leerkracht kunnen leren.

Bij het opstellen van de noodplannen kijken het ministerie, de inspectie, de gemeenten en de scholen ook of er regels moeten sneuvelen of worden opgeschort. Zo kunnen de dagelijkse kopzorgen van scholen worden weggenomen, menen Slob en Van Engelshoven. Dan blijft er meer tijd en energie over om over oplossingen voor de lange duur na te denken.

Het lerarentekort is in de grote steden al groot en neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Zestien Amsterdamse scholen bleven vorige week dicht om te zoeken naar een oplossing. De vier grootste steden ontvangen vier jaar lang ieder 1 miljoen euro extra om de strijd met de tekorten aan te binden.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) ziet weinig in de plannen van Slob en Van Engelshoven. “Het is heel slecht nieuws dat de lerarentekorten blijven oplopen. En met 1 miljoen euro kun je zestien mensen aannemen, dat is natuurlijk veel te weinig. Wij vragen om honderden miljoenen”, aldus een woordvoerster van de AOb. “Daarbij speelt het probleem van lerarentekorten buiten de grote steden net zo goed”.

Van Engelshoven en Slob zien wel een enkel lichtpuntje. De nieuwste prognose is gunstiger dan de vorige, schrijven ze. In 2024 zouden er 1300 minder vacatures zijn dan eerder geraamd.