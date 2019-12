OM blij met aanhouding Ridouan T., onderzoek gaat verder

Het Openbaar Ministerie is blij en opgelucht dat het criminele kopstuk Ridouan T. is opgepakt in Dubai. Er is daarmee een gevoelige klap toegebracht aan de internationale criminele organisatie waarvan T. als kopstuk wordt gezien, zei landelijk hoofdofficier Fred Westerbeke. Het onderzoek naar de organisatie gaat verder.

Justitie vermoedde al langer dat T. zich in Dubai of in die regio ophield. De verdachte werd getraceerd en de arrestatie maandag in een woning verliep volgens de politie rustig.

Complimenten waren er van de politietop voor het grote team van specialisten dat met “een ongekende motivatie en een nimmer aflatende inzet” bezig was om T. op te sporen. Er waren zeker honderd mensen mee bezig.

Justitie had een beloning uitgeloofd van 100.000 euro voor de tip die zou leiden tot zijn arrestatie. Maar het geld wordt niet uitgekeerd, omdat politiewerk leidde tot de aanhouding. Alles werd daarbij “uit de kast getrokken”, uiteenlopend van methoden als observatie en het horen van getuigen, tot de inzet van informanten en financiĆ«le en digitale opsporing.

Volgens de politie gaf de ontsleutelde informatie een ontluisterende inkijk in de manier waarop de criminelen te werk gingen en roekeloos beslissingen namen over leven en dood. Ze vertrouwden volledig op hun versleutelde berichten. “Ze denken onterecht dat ze onaantastbaar zijn”, aldus de politie, die zei dat de organisatie stap voor stap zal worden ontmanteld.