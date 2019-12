OM ontslaat twee voormalige hoofdofficieren na relatie

Het Openbaar Ministerie zet het ontslag door van twee voormalige hoofdofficieren van justitie die een relatie met elkaar hadden en daarover lange tijd logen. Per 1 januari wordt het dienstverband beëindigd van Marc van Nimwegen, die hoofdofficier in Rotterdam was, en van Marianne Bloos, die het functioneel parket leidde.

Het OM maakte dat maandag in een korte verklaring bekend. De twee waren al van hun functie gehaald tijdens een onderzoek van een commissie naar het handelen van het tweetal. Het OM had al aangekondigd dat het van plan was de dienstverbanden te beëindigen.

Van Nimwegen heeft al aangekondigd dat hij naar de rechter stapt.