‘Accepteer wasbeer als inheemse soort’

Uitroeien van de wasbeer in Nederland is onhaalbaar. Er zullen altijd nieuwe wasberen binnenkomen vanuit Duitsland. Het is daarom het beste om het roofdier te accepteren als een nieuwe inheemse soort.

Dat schrijven elf dierenorganisaties dinsdag in een brief aan de provincie Gelderland. Deze provincie gaf dit najaar opdracht aan de provinciale jagers om wasberen af te schieten, omdat het een ongewenste exoot in Nederland is. Het dier staat op de Europese lijst van ongewenste soorten, maar hoort daar niet thuis volgens de organisaties.

Volgens de briefschrijvers leven er tussen de 100.000 en een miljoen wasberen in Duitsland. Pogingen om het dier daar uit te roeien zijn mislukt. Er zullen volgens de organisaties dus altijd wasberen over de grens blijven komen. In Duitsland zijn nauwelijks negatieve ervaringen met de wasbeer, stellen zij.

Limburg wilde vorig jaar wasberen laten afschieten, maar kwam daar later op terug. Nu worden de dieren gevangen. De Zoogdiervereniging onderzoekt voor Limburg of deze aanpak werkt.