Debuutfilm Halina Reijn valt af voor Oscars

De film Instinct van Halina Reijn dingt volgend jaar niet mee naar een Oscar in de categorie Beste buitenlandse speelfilm. De film van waarmee Reijn haar debuut als regisseur maakte, haalde de shortlist voor de Academy Awards niet. In totaal waren er 92 inzendingen waaruit tien films werden gekozen.

De thriller vertelt over een psychologe (Carice van Houten) die gevoelens ontwikkelt voor een tbs-patiënt (Marwan Kenzari) die zij behandelt. De film beleefde in augustus de wereldpremière op het Locarno Film Festival.

In de categorie Korte animatiefilm is de film Mind My Mind van Floor Adams opgenomen op de shortlist. Het is de eerste animatiefilm van Adams, die kijkers inzage probeert te geven in het leven van een autistisch persoon.

Op 13 januari 2020 worden de nominaties voor de Oscars bekend gemaakt.