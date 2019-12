Oud-rector UvA pleegde geen plagiaat

Dymph van den Boom, de voormalige rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, pleegde geen plagiaat in haar proefschrift of in haar openingstoespraken. Dat stelt de onafhankelijke externe commissie Wetenschappelijke Integriteit van de UvA in een rapport.

Van den Boom, die in 1996 hoogleraar Algemene Pedagogiek aan de UvA werd, zou gedurende haar wetenschappelijke en bestuurlijke carrière veelvuldig teksten hebben gebruikt zonder duidelijk te maken dat het om werk van anderen gaat, meldde NRC in juni van dit jaar. Volgens de commissie was er sprake van “een (een patroon van) slordigheden en tekortkomingen bij bronvermeldingen”.

Van den Boom laat in de Volkskrant weten blij te zijn dat de commissie geen plagiaat heeft geconstateerd. “Wel neem ik het bestuur van de UvA kwalijk dat zij direct in NRC verklaarden een onderzoek te beginnen”, zei ze. De UvA heeft nog niet inhoudelijk gereageerd.