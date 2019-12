Thijs H. weer voor de rechter in Maastricht

Drievoudig moordverdachte Thijs H. (28) komt dinsdag voor de derde keer naar de rechtbank in Maastricht, waar een regiezitting plaatsvindt in zijn zaak. Daarin zullen de verdediging en het Openbaar Ministerie hun eventuele onderzoekswensen aan de rechter voorleggen. Ook wordt besproken in hoeverre deskundigen van het Pieter Baan Centrum de verdachte toerekeningsvatbaar achten. De verdachte heeft bekend en daarbij verklaard dat hij in een psychose verkeerde.

Diverse media berichtten vorige week dat uit het rapport blijkt dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar is voor zijn daden vanwege zijn psychiatrische klachten. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de verdachte alleen wordt veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De rechter moet dat uiteindelijk beslissen tijdens het proces.

H. wordt ervan verdacht dat hij op 4 mei in Den Haag een willekeurige vrouw doodstak die haar hondjes uitliet in de Scheveningse Bosjes. Drie dagen later zou hij een man en een vrouw hebben doodgestoken die aan het wandelen waren op de Brunssummerheide bij Heerlen, de regio waar H. vandaan komt. De verdachte woonde sinds kort in Den Haag.

Het Nederlands Forensisch Instituut komt ook met de resultaten van enkele onderzoeken.