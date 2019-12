Tientallen boeren rijden met tractoren naar Binnenhof

Boeren zijn met enkele tientallen tractoren naar het Binnenhof in Den Haag gereden. Ze worden tegengehouden door de politie en de marechaussee.

Het boerenprotest was niet aangekondigd. Boeren ter plekke zeggen dat het idee voor de demonstratie in een opwelling is bedacht. Aanleiding is de stikstof-spoedwet waarover in de Eerste Kamer werd gestemd. De tractoren staan op het Buitenhof, ten zuiden van het Binnenhof en de Hofvijver.

De aanwezige boeren komen veelal uit gebieden rondom Den Haag. Ze denken dat dit ook de reden is dat ze onopgemerkt naar de Hofstad konden afreizen.

Tractoren die op de tramrails stonden, zijn daar weggestuurd, maar verder verloopt de demonstratie relatief rustig. De boeren hebben koffie uitgedeeld aan dienstdoende agenten en er wordt overleg gevoerd tussen de politie en de demonstranten.

Overigens geven de boeren aan op eigen initiatief naar Den Haag te zijn gegaan. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft voor woensdag geplande protestacties bij distributiecentra en supermarkten afgeblazen. Wel zouden aan FDF gelieerde boeren op eigen houtje acties plannen. De beelden van de agrariƫrs die met tractoren rond het Binnenhof staan, worden veelvuldig gedeeld in de Facebook-groep van FDF.

Na de stemming in de Eerste Kamer besloten senatoren van onder andere Forum voor Democratie en PVV te praten met de boeren. De senaat heeft de spoedwet aangenomen.