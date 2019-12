Vrijdag vroege ochtendspits door kerstuittocht

Het begin van de kerstvakantie zorgt komende vrijdag voor een vroege avondspits, verwacht de ANWB. De meeste files in de ‘kerstuittocht’ worden voorzien richting de Veluwe, de grens met Duitsland en in het zuiden van het land. In het buitenland wordt het druk op de wegen naar de skigebieden in de Alpen.

In Duitsland komt de drukte zaterdag op gang. Files worden onder meer voorzien op de A3/A9 tussen Frankfurt en München. Ook op de wegen in Oostenrijk en Zwitserland moeten vakantiegangers zaterdag rekening houden met files naar de ski-oorden. Knelpunten zitten onder meer bij Salzburg en de Fernpasroute.

In Zwitserland is onder meer geduld nodig voor de St. Gotthardtunnel. De grootste drukte naar de skigebieden in Frankrijk wordt op zaterdag 21 en 28 december verwacht, onder meer rondom Parijs.

Omdat voor veel Nederlanders komende vrijdag de laatste werkdag is van dit jaar, volgen daarna twee weken van relatieve rust op de wegen in Nederland, aldus de ANWB.