Aantal evenementen in Amsterdam flink gedaald

Het aantal evenementen in Amsterdam is het afgelopen jaar met een derde gedaald ten opzichte van 2018, van 1118 naar 751. Zo verdwenen vooral de kleinere, nieuwe en culturele evenementen, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Maar ook de grote muziekevenementen hebben het zwaar. “Het risico bestaat ook dat de parels van het Amsterdamse evenementenaanbod verdwijnen”, schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Mogelijke oorzaken voor de afname zijn onder meer de hoge eisen die de gemeente stelt, vanwege de druk op de openbare ruimte en de leefbaarheid in de stad. Ook zijn de tarieven voor een vergunning in twee jaar verviervoudigd, spelen de prijzen voor artiesten, materialen en beveiliging mee en is er minder ruimte beschikbaar in de stad door bijvoorbeeld woningbouw.

Het aantal meldingen van overlast is aanzienlijk toegenomen, staat verder in het onderzoek. Halsema noemt dit opmerkelijk gezien de afname van het aantal evenementen. Zo kwamen er afgelopen jaar bijna 62 procent meer klachten binnen dan het jaar ervoor, waarbij de meeste overigens gingen over twee dancefeesten op de NDSM-werf. Als mogelijke oorzaken worden genoemd dat er steeds meer mensen in bepaalde gebieden wonen en dat het draagvlak onder de Amsterdammers afneemt.

De gemeente deed niet eerder zo uitgebreid onderzoek naar evenementen en de effecten van het Amsterdamse beleid. De uitkomsten worden gebruikt voor nieuw evenementenbeleid, dat per 1 januari 2021 wordt ingevoerd.