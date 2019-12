Dichter Jules Deelder overleden

De Rotterdamse dichter Jules Deelder is overleden. Hij was, volgens de familie tot zijn eigen verbazing, 75. Hij overleed vandaag na een zeer kort ziekbed.

Schrijver, dichter, muzikant en performer Jules Deelder was een opvallende verschijning. Direct, no-nonsense en in rap Rotterdams zat hij nooit om woorden verlegen.

Deelder stond ook bekend als de nachtburgemeester van Rotterdam. Het was een eretitel die hij van de gemeente kreeg omdat hij zich inzette om het avond- en nachtleven in de stad een nieuwe impuls te geven.

Bron: Nos.nl