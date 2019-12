Elektrisch rijden steeds populairder

Uit de Elektrisch Rijden Monitor, die de ANWB voor het derde jaar heeft gepresenteerd, blijkt dat een meerderheid (56 procent) van de Nederlanders in de toekomst een elektrische auto overweegt. Het aanbod van betaalbare elektrische auto’s groeit ondertussen gestaag. Ook de elektrische scooter wint behoorlijk aan terrein. Het is niet alleen duurzaam, maar ook praktischer en goedkoper dan een auto.

De groeiende populariteit van elektrisch blijkt ook uit de laatste cijfers van branche- en belangenorganisaties RAI en Bovag. Van alle nieuwe scooters die de eerste tien maanden dit jaar van de hand gingen, was bijna 15 procent elektrisch. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 9 procent en in 2017 4 procent. Deze groei zal alleen maar toenemen, omdat het Rijk vanaf 2024 de verkoop van snorfietsen (tot 25 kilometer per uur) die op benzine rijden volledig aan banden legt. Het zou zomaar kunnen dat brommers en scooters (maximaal 45 kilometer per uur) snel volgen.

Voordelen elektrische scooter

Even wat cijfers: een gemiddelde auto rijdt 1 op 15, een scooter op benzine gemiddeld 1 op 40 en met een elektrische scooter kan je met een volle accu 80 tot 180 kilometer rijden, afhankelijk van het model. Een elektrische scooter scheelt niet alleen in de kosten, maar de ecologische footprint die je achterlaat is ook een stuk lager. Onder scooterrijders is de scooter met verbrandingsmotor erg populair, maar daar lijkt langzaam maar zeker verandering in te komen. Elektrisch rijden is echt een uitkomst voor het geluid en de stank die mensen ervaren bij het rijden van een scooter met verbrandingsmotor.

Duurzaam rijden steeds populairder

Twee belangrijke voordelen van elektrisch rijden is dat je milieuvriendelijker kan reizen en dat je geen geld kwijt bent aan brandstof. Je bespaart maandelijks flink op brandstofkosten als je kiest voor elektrisch rijden. Het nadeel is dat je niet altijd snel de scooter kan pakken, zoals bij een scooter met verbandingsmotor. Een elektrische scooter heeft een beperkte actieradius, waardoor je goed rekening moet houden met het opladen van de accu. Het vraagt dus om iets meer planning.

Duurzaam reizen staat steeds vaker op de agenda, zowel voor bedrijven als voor particulieren. Elektrisch rijden is een belangrijk punt op deze agenda. De accu’s en techniek van elektrische scooters worden steeds beter en de prijzen kunnen concurreren met benzine scooters. Je ziet dat steeds meer mensen zichzelf de vraag stellen: zal ik een auto of een scooter kopen?

Bijtelling elektrische auto’s

Mocht je als bedrijf overwegen om over te stappen op elektrisch rijden, dan is nu het juiste moment. De bijtelling voor elektrische auto’s gaat flink omhoog in 2020. Als je nog dit jaar kiest voor elektrisch rijden, kan je vijf jaar lang van de vier procent bijtelling profiteren. Voor volgend jaar heb je al te maken met een verdubbeling, namelijk acht procent bijtelling voor een auto van 45.000 euro. Indien je geïnteresseerd bent in het aanschaffen van een elektrische auto, is het dus verstandig om deze nog dit jaar te bestellen.