Groninger windmolenactivist komt vrij

Windmolenactivist Jan H. uit het Groningse Meeden mag van de rechtbank in Assen naar huis. H. wordt verdacht van asbestdumpingen en het versturen van dreigbrieven in zijn strijdtegen de komst van windmolens in de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen.

H. (58), die lange tijd voorman was van actiegroep Storm Meeden, zit sinds juni vast. Hij mag naar huis onder de voorwaarde dat hij zich meldt bij de reclassering en geen contact opneemt met twee medeverdachten uit Nieuw-Buinen.

De Groninger ontkent dat hij dreigbrieven heeft gestuurd naar onder meer ondernemers die betrokken zijn bij de bouw van windmolens en een gedeputeerde van de provincie Groningen. Ook ontkent hij astbestdumpingen in Delfzijl en Muntendam.

In januari zou een regiezitting worden gehouden, maar omdat het onderzoek in de zaak nog niet klaar is, is die uitgesteld naar maart. De rechtbank vindt het niet nodig H. maanden langer vast te houden. Familie en vrienden barstten na de beslissing van de rechtbank in tranen uit.