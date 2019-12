Openingstijden supermarkten tijdens kerst en oud en nieuw 2019

December staat in het teken van de feestdagen en dit betekent dat we meer tijd met elkaar doorbrengen. Hier komt vaak het nodige eten en drinken bij kijken en dit betekent: boodschappen doen. Nu kan het zijn dat je nét iets vergeten bent en toch nog even naar de supermarkt wil. Nieuws.nl zocht uit welke supermarkten hun deuren openen tijdens de kerst en rondom oud en nieuw en wat de openingstijden zijn van deze filialen. Wel zo handig, als je in alle hectiek iets vergeten bent.

Openingstijden supermarkten tijdens de feestdagen:

Albert Heijn en AH to go

Op maandag 24 december zijn 883 Albert Heijn-filialen en 83 AH to go’s tot 19.00 uur open. Op 25 december kan je voor enkele spoedboodschappen terecht bij 144 Albert Heijn-filialen en 44 AH to go’s tussen 12:00 en 19:00 uur. Op tweede kerstdag zijn er meer winkels geopend, namelijk 652 Albert Heijn-filialen en 52 AH to go’s, ook tussen 12:00 en 19:00 uur. Op 1 januari kan je boodschappen doen bij 143 Albert Heijn-filialen en bij 47 AH to go’s. Kijk hier voor de exacte openingstijden per filiaal.

Lidl

Op maandag 24 december zijn alle Lidl-filialen open met een aangepaste sluitingstijd van 18:00 of 19:00 uur. Op eerste kerstdag zijn er geen filialen open. Op tweede kerstdag is de kans groter dat je niet voor een dichte deur komt te staan. 253 supermarkten zijn dan geopend. Op oudejaarsavond zijn alle filialen open met een aangepaste sluitingstijd van 19:00 of 20:00 uur. Op 1 januari sta je hoogstwaarschijnlijk voor een dichte deur: slechts 1 winkel is dan open. De vestigingen hanteren allemaal hun eigen openingstijden.

Jumbo

De medewerkers van de ruim 670 winkels van Jumbo zijn er klaar voor om alle klanten te verwelkomen in de week voor kerst, waarbij maandag 24 december de drukste dag belooft te worden. Met de ruime openingstijden en de mogelijkheid tot online bezorgen en afhalen, maakt Jumbo het de klanten zo makkelijk mogelijk om de kerstboodschappen op tijd in huis te halen. Op dinsdag 24 december zijn dan ook alle 672 winkels van Jumbo gewoon open. Ook online bestellingen via Jumbo.com worden op deze dag nog volop thuis bezorgd of klanten kunnen hun bestelling afhalen bij een van de meer dan 450 pick-up points. Op eerste kerstdag woensdag 25 december is dat een recordaantal van 258 winkels en op tweede kerstdag openen 597 winkels de deuren. Op nieuwjaarsdag kunnen klanten in 227 Jumbo-winkels terecht voor hun boodschappen. Klik hier voor de actuele openingstijden.

Plus

Ook bij de Plus kunnen mensen voor hun boodschappen terecht. Op eerste kerstdag zijn er 58 filialen open, op tweede kerstday 199. Op oudejaarsavond sluit meerendeel van de Plus supermarkten eerder. Op 1 januari zijn er 54 vestigingen open. Klik hier voor de actuele openingstijden.

Aldi

Voor de openingstijden per filiaal verwijst Aldi naar de filialenzoeker op hun website.

Dirk van den Broek

Alle Dirk supermarkten zijn op kerstdag open van 8.00-19.00 uur, zo ook alle winkels van de Dekamarkt. Op eerste kerstdag zijn 63 van de 122 winkels open. Openingstijden verschillen per gemeente in verband met de geldende verordening winkeltijden. Voor de precieze tijden verwijzen we door naar de website. Van de Dekamarkt zijn er 36 van de 81 winkels op. Ook hier verschillende de openingstijden. Klik hier voor meer informatie. Op tweede kerstdag zijn 115 van de 122 winkels open. Van de Dekamarkt 70 van de 81 winkels open. Op 31 december zijn alle winkels van Drik en Dekamarkt open van 08:00 uur tot 18:00 uur. Op nieuwjaarsdag zijn 82 van de 122 Dirk winkels open en van de DekaMarkt 32 van de 81 winkels.

Hoogvliet

De openingstijden rond de feestdagen zijn per Hoogvliet-filiaal verschillend en kunnen op het laatste moment nog wijzigen. Daarom verwijzen we liever naar hoogvliet.com/openingstijden voor de meest actuele informatie.