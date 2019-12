De overheid moet telefonisch beter bereikbaar zijn. Volgens de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen klagen burgers bij hem over knelpunten op dit vlak.

“Burgers maken zich zorgen over de terugtrekkende overheid. Zij willen een overheid waarmee zij makkelijk contact kunnen leggen, op een manier die bij hen past. Dat is onder meer via de telefoon. Het is hoog tijd dat de overheid de drempels waar de burger nu over struikelt bij een telefoontje weghaalt. De burger heeft recht op menselijk contact met de overheid”, zegt Van Zutphen.

De ombudsman noemt drie voorwaarden waaraan de overheid moet voldoen om goed telefonisch toegankelijk te zijn. De overheid moet het telefoonnummer vermelden in alle uitingen en niet verstoppen op de website. Telefoonkosten moeten laag worden gehouden, met als maximum het lokale tarief. En ook de wachttijden moeten kort worden gehouden.