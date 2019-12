Remkes: geen vergunning nodig voor koe in de wei

Er is geen vergunning nodig om koeien in de wei te zetten. Voor het uitrijden van mest is dat in principe ook niet nodig. Dat staat in een tussentijds advies van de commissie-Remkes die onderzoek doet naar de stikstofproblematiek.

De stikstof-uitspraak van de Raad van State van mei zette een streep door beweiding en bemesting in de buurt van natuurgebieden. Maar minister Carola Schouten (Landbouw) liet weten hierop niet te gaan controleren. Intussen moest Remkes met een oplossing komen.

Koeien in de wei stoten minder stikstof uit dan in de stal. Daarom is volgens Remkes geen vergunning nodig. Het beleid van de overheid is er ook op gericht om het vee langer buiten te laten.

Voor het uitrijden van mest kan volgens Remkes in een enkele uitzonderingsgeval mogelijk wel een vergunning nodig zijn. Het gaat dan “om situaties waarbij het grondgebruik structureel is veranderd”. Dan moet er een nieuwe beoordeling komen, aldus Remkes.

In de afspraken die het kabinet deze week heeft gemaakt met het Landbouw Collectief staat ook al dat het kabinet beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig gaat maken.