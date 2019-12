Rutte en Hoekstra praten met gedupeerden toeslagenaffaire

Premier Mark Rutte gaat 20 januari in gesprek met gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire. Ook Wopke Hoekstra, die als minister van Financiën nu verantwoordelijk is voor de Belastingdienst en dus over de affaire gaat, schuift aan. Staatssecretaris Menno Snel stapte woensdag op vanwege deze zaak

De volledige Tweede Kamer steunde begin deze maand een oproep van de Partij voor de Dieren aan Rutte om in gesprek te gaan met de ouders. Het gaat om ouders uit een specifieke zaak – over Eindhovens gastouderbureau Dadim – waarover tot nu toe het meest bekend is. Er zijn vermoedelijk nog vele tientallen vergelijkbare zaken waarbij ouders zonder reden als fraudeur zijn bestempeld.

Overigens sprak minister Hoekstra woensdag al met enkele ouders. Zij waren gefrustreerd naar de Tweede Kamer gekomen om een debat over de affaire te volgen, maar Snel kondigde zijn ontslag aan, waardoor er niet meer gedebatteerd werd. Hoekstra had ’s avonds nog wel een debat met de Kamer en ging tijdens de dinerpauze in gesprek met de ouders.

Rutte en Hoekstra hebben de ouders een uitnodiging gestuurd. Ze kunnen zich per mail aanmelden voor het gesprek.