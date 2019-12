Wolf al drie maanden in Drenthe

In Drenthe loopt al zeker drie maanden een wolf rond. In die provincie zijn de afgelopen tijd ook opvallend veel schapen aangevallen door een wolf. Of alle aanvallen toe te schrijven zijn aan dezelfde wolf wordt pas later bekend.

Dat zegt BIJ12, het natuurbureau van de provincies. Dit bureau handelt namens de provincies de vergoeding af die veehouders krijgen als hun dieren ten prooi vallen aan een wolf.

Volgens BIJ12 zijn op dit moment zeker vijf wolven actief in Nederland. Van het wolvenpaar op de Noord-Veluwe leeft in elk geval nog één jong en dat is een mannetje, zo is uit DNA-onderzoek op uitwerpselen gebleken. Het wolvenpaar kreeg dit voorjaar vijf welpen. Het is volgens deskundigen normaal dat er jongen doodgaan. Op de Midden-Veluwe loopt nog steeds een solitaire wolvin rond.

Als de wolf over drie maanden nog steeds in Drenthe rondloopt, is er sprake van een nieuw wolventerritorium. Dan is ook bekend of het om een mannetje of een vrouwtje gaat.

De laatste tijd zijn er ook weer meldingen van zwerfwolven, onder andere in Limburg en Overijssel. Dat zijn volgens de experts jonge wolven die hun roedel in Duitsland verlaten op zoek naar een nieuw leefgebied. Lang niet alle zwerfwolven blijven in Nederland.