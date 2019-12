Zeven jaar cel voor gewelddadige verkrachtingen

De 34-jarige Vlissinger Stephan T. moet zeven jaar de cel in omdat hij vier vrouwen op zeer brute wijze heeft verkracht en mishandeld. Dat gebeurde in 2017 en 2018 tijdens meerdere afspraakjes na contact via datingsites. De rechtbank in Vlissingen sprak T. vrij van twee verkrachtingen.

De rechtbank rekent het T. extra aan dat hij een vertrouwensrelatie met de vrouwen opbouwde, “waarbij deze vrouwen dachten een leuke man te hebben ontmoet”. Seks ontaardde in “het botvieren van eigen lusten door fors geweld” tegen de vrouwen en verkrachtingen. De slachtoffers “moeten zich enorm bang en ook vernederd hebben gevoeld”, zei de rechtbank.