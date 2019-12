Amsterdamse politie zoekt mogelijke serie-aanrander

De politie zoekt al een tijd naar een man, die mogelijk verantwoordelijk is voor meerdere aanrandingen in Amsterdam-Zuid en Buitenveldert. De verdachte is vermoedelijk al bijna twintig jaar actief. In de loop der jaren heeft de politie een tiental aangiftes binnengekregen over aanrandingen die veel overeenkomsten hebben. De recherche vermoedt daarom dat het zou kunnen gaan om dezelfde dader.

De aanrandingen van jonge vrouwen en meisjes gebeurden overdag tijdens het fietsen en steeds op dezelfde wijze, aldus de zegsvrouw. Het opgegeven signalement toont bovendien veel gelijkenissen.

De man is op zijn fiets vastgelegd door beveiligingscamera’s, waarvan de beelden worden getoond in een filmpje van de politie. Daarop is te zien dat hij achter een groepje meisjes aan fietst, een van hen betast en hard wegfietst. De politie kreeg volgens een woordvoerster de afgelopen jaren vaker aangiftes van soortgelijke aanrandingen in dezelfde omgeving. In ieder geval in de zomer van 2000, in 2008 en 2013.

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk weten wie de man is.