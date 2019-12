Broers horen vonnis voor liquidatiepogingen

Twee broers uit Oldebroek en Apeldoorn horen vrijdag of ze worden veroordeeld voor een reeks liquidatiepogingen in Enschede, Almelo en Gronau. Het Openbaar Ministerie eiste eerder voor de rechtbank in Almelo celstraffen tot 25 jaar wegens twee moordaanslagen en het plan om een café waar veel Satudarah-leden kwamen met een kalasjnikov te beschieten.

Het OM eiste 25 jaar cel tegen Henri W. (38) en vond eigenlijk dat dienst broer Maurits R. (25) 26 jaar en 7 maanden cel zou moeten krijgen. Maar omdat hij eerder dit jaar al is veroordeeld tot 16 jaar voor twee andere moordpogingen, eveneens in 2017 in Almelo, is 10 jaar en 7 maanden geëist.

De broers zouden hebben gehandeld in opdracht van de ‘godfather van Twente’, die momenteel zelf een celstraf uitzit in Duitsland wegens drugshandel. De broers hebben consequent geweigerd namen te noemen van eventuele betrokkenen en beriepen zich “voor hun eigen veiligheid” steeds op hun zwijgrecht.