Herdenking doodgestoken man (64) Hoofddorp met lichtjestocht

In Hoofddorp is vrijdagavond een lichtjestocht gehouden ter nagedachtenis van de 64-jarige man die maandag om het leven kwam bij een roofoverval bij een pinautomaat. De tocht werd live uitgezonden door NH Nieuws. Op de beelden is te zien dat er bij de geldautomaat heel veel bloemen zijn neergelegd.

De tocht, die om 19.00 uur begon, was mede een initiatief van de protestantse kerk De Lichtkring. De rouwmars voerde door de wijk Toolenburg, waar het steekincident met dodelijke afloop plaatshad. De deelnemers, enkele honderden, was gevraagd een lichtje mee te nemen. Bewoners langs de route was gevraagd een lantaarntje of een kaars in de voortuin of achter het raam te zetten om zo “een spoor van licht” door de wijk te creĆ«ren.

De bedoeling van de tocht was om bij elkaar te komen “als teken van medeleven met de familie van het slachtoffer en om elkaar te bemoedigen”, aldus de kerk, die liet weten “geschokt” te zijn door het incident.

Het slachtoffer stond maandagavond rond 20.50 uur samen met zijn vrouw geld te pinnen aan de Markenburg toen hij werd overvallen door twee personen. Er ontstond een worsteling, waarbij hij werd gestoken. Hij overleed ter plekke.

De politie hield woensdag twee 15-jarige jongens aan in verband met de zaak. De twee zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun ouders. Vrijdag is bekendgemaakt door de rechter-commissaris dat de twee langer vast blijven zitten.

Eerder was al een 16-jarige jongen aangehouden. Die is weer vrijgelaten.