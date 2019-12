Queen voor het eerst hofleverancier van Top 2000

Voor het eerst in 21 jaar zijn niet The Beatles, maar is Queen de hofleverancier van de Top 2000 van NPO Radio 2. De band heeft in deze editie 37 noteringen. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar, werd vrijdag bekendgemaakt bij de onthulling van de volledige lijst. Bohemian Rhapsody voert voor de zeventiende keer de lijst aan.

The Beatles hadden bij de vorige twintig edities de meeste noteringen in de Top 2000. De legendarische groep ziet dit jaar twee singles verdwijnen en staat nu 36 keer in de aller tijdenlijst. Coldplay volgt met 28 nummers. BLØF heeft de meeste Nederlandse noteringen, 18 in totaal.

De Top 2000 van 2019 telt nog 613 nummers die tot nu toe alle edities haalden. Dit jaar zijn er 98 binnenkomers: 73 nieuwkomers en 25 herintreders.