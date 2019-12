Tot 25 jaar cel voor liquidatiepogingen

Twee broers uit Apeldoorn en Oldebroek zijn veroordeeld tot 25 en 10 jaar en 7 maanden celstraf wegens een serie liquidatiepogingen in 2017 in Enschede, Almelo en het Duitse Gronau. Dit maakte de rechtbank in Almelo vrijdag bekend.

De rechter vindt Maurits R. (25) schuldig aan twee pogingen tot moord en beschieting van een op dat moment gesloten loungeclub. Ook broer Johan W. (38) heeft zich schuldig gemaakt aan twee moordaanslagen en daarnaast aan bedreigingen en verboden wapenbezit. Bij alle aanslagen wisten de slachtoffers te overleven.

De straffen komen overeen met de eisen die het Openbaar Ministerie medio november op tafel had gelegd.