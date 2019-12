‘Vaak te veel giftig gas in containerladingen’

In containers met bijvoorbeeld schoenen en elektronica uit Azië die in Rotterdam aankomen, zit geregeld een te hoge concentratie giftig gas. De havenmedewerkers worden daaraan blootgesteld als ze de containers openen. De directeur van Gasmeetstation bevestigt berichtgeving daarover in het AD. Kankerverwekkende stoffen die worden gebruikt tijdens het productieproces zouden zo langzamerhand echt moeten worden vervangen, stelt Leo Roderkerken.

Het zou gaan om zeker 10 procent van de 7,5 miljoen containers die jaarlijks Rotterdam binnenkomen, stelt Gasmeetstation dat gassen meet en scheepsladingen ontgast. Veel producten wasemen zelf giftige gassen uit, zoals bijvoorbeeld schoenen waar lijm inzit, maar ook witgoed en kersthuisjes en verpakkingsmaterialen. Als een nauwelijks geventileerde container dagenlang in de felle zon staat, kan de temperatuur binnen stijgen tot 60 graden Celsius, wat gasvorming kan veroorzaken. Verder zijn er ladingen zoals graan en rijst die juist met gas worden behandeld om ongedierte te doden.

Gasmeetstation maar ook EWS Group (dat eveneens onder meer gasmetingen doet) komen met hun waarschuwing nadat recent een binnenvaartechtpaar in het ziekenhuis was beland door blootstelling aan een met rattengif behandelde lading veevoer.