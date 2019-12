Vijf verdachten groepsverkrachting Den Bosch weer vast

Vijf verdachten die in vrijheid waren gesteld in de groepsverkrachtingszaak in Den Bosch moeten terug naar de gevangenis. Dat heeft de raadkamer van de Bossche rechtbank bepaald. Volgens de raadkamer is er voldoende ernstige verdenking van strafbare seksuele handelingen om de vijf verdachten weer vast te zetten. Voor een zesde verdachte geldt dat niet. Hij blijft op vrije voeten.

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant liet weten tevreden te zijn met de beslissing van de rechtbank. “De verdachten krijgen 24 uur de tijd om zich te melden en komen dan in voorlopige hechtenis. Het onderzoek gaat intussen volop verder.”

Het onderzoek naar de groepsverkrachtingen in een garage in Den Bosch begon nadat drie tienermeisjes onafhankelijk van elkaar bij de politie hadden gemeld dat ze door meerdere jongens waren verkracht. De politie vermoedt dat er nog meer meisjes slachtoffer zijn geworden.

De officier van justitie vroeg op 9 december om zes verdachten in bewaring te stellen. De rechter-commissaris oordeelde echter dat er op dat moment geen juridische argumenten waren om ze vast te houden. De officier van justitie ging daartegen in hoger beroep. De raadkamer van de Bossche raadkamer oordeelde daar vrijdag over.