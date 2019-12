Vroege avondspits verwacht door kerstuittocht

De ANWB verwacht vrijdag een vroege avondspits omdat voor veel Nederlanders de kerstvakantie begint. De meeste files zijn voorzien richting de Veluwe, de grens met Duitsland en in het zuiden van het land. In het buitenland wordt het vooral druk op de wegen naar de skigebieden in de Alpen.

In Duitsland komt de drukte vermoedelijk zaterdag op gang. Files worden onder meer voorzien op de A3/A9 tussen Frankfurt en M√ľnchen. Ook op de wegen in Oostenrijk en Zwitserland kunnen vakantiegangers zaterdag op weg naar de wintersportgebieden in files terechtkomen. In Zwitserland moet het verkeer onder meer voor de St. Gotthardtunnel rekening houden met vertraging.

De grootste drukte naar de skigebieden in Frankrijk wordt op zaterdag 21 en 28 december verwacht, onder meer rond Parijs. Weeronline meldt dat wintersporters die vrijdag al naar Frankrijk vertrekken het niet gaan treffen op het laatste stukje in de Alpen. In de laaggelegen dalen regent het stevig, maar tijdens de klimmen naar de eindbestemmingen gaat de regen over in sneeuw.