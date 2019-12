Zes verdachten grote diefstal kobalt uit Rotterdamse haven

Zes mannen uit Rotterdam, Sassenheim, Leiden en Dordrecht moeten voor de rechter komen voor de diefstal van kobalt uit de Rotterdamse haven. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag besloten. De partij van 114 ton werd in juli 2018 ontvreemd en had een handelswaarde van 7,2 miljoen euro.

Kobalt is een zeldzame grondstof die wordt gebruikt in batterijen voor onder meer elektrische auto’s en tablets.

Justitie had dertien verdachten in beeld. De zes, die tussen de 34 en 62 jaar oud zijn, zouden de organisatoren van de diefstal zijn. Drie anderen hebben een schikkingsvoorstel gekregen omdat hun rol in de diefstal kleiner zou zijn geweest. Tegen vier verdachten was onvoldoende bewijs om ze verder te vervolgen.