Vijf verdachten groepsverkrachting Den Bosch weer in cel

Vijf verdachten van de groepsverkrachting in Den Bosch zitten weer vast, nadat de rechtbank vrijdag had bepaald dat ze zich bij de politie moesten melden.

De vijf waren in eerder in vrijheid gesteld. Maar de raadkamer van de Bossche rechtbank oordeelde vrijdag dat er toch voldoende ernstige verdenkingen zijn van strafbare seksuele handelingen. De verdachten kregen 24 uur de tijd om zich te melden.

Vier verdachten meldden zichzelf zaterdagmiddag. De vijfde werd vrijdag opgepakt voor openlijke geweldpleging. De rechtbank bepaalt vermoedelijk op 31 december of 2 januari of ze dan nog langer in de cel moeten blijven, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM).

Het onderzoek naar de groepsverkrachtingen in een garage in Den Bosch begon nadat drie tienermeisjes onafhankelijk van elkaar bij de politie hadden gemeld dat ze door meerdere jongens waren verkracht. De politie vermoedt dat er nog meer meisjes slachtoffer zijn geworden.

De officier van justitie vroeg op 9 december om de verdachten in bewaring te stellen, maar de rechter-commissaris oordeelde dat er op dat moment geen juridische argumenten waren om de vijf vast te houden. De officier van justitie ging daartegen in hoger beroep.

In deze zaak werden aanvankelijk acht mannen, tussen de 18 en 26 jaar oud, aangehouden. Drie van hen hoeven niet de cel in, maar zijn nog wel verdachte in de zaak, zei de woordvoerster van het OM.