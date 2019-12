Helft werknemers is bereikbaar buiten werktijd

Bijna de helft van de werknemers is regelmatig buiten kantooruren door collega’s of klanten te bereiken via telefoon, e-mail of WhatsApp. Managers zijn het vaakst bereikbaar buiten werktijd. Dat blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO.

Een kwart van het personeel is zelfs altijd buiten werktijd te bellen, mailen of appen. Veel managers (acht op de tien) zijn regelmatig bereikbaar, maar ook leraren en andere werknemers met een pedagogisch beroep (zes op de tien). Werknemers in de zorg en techniek zijn bijvoorbeeld veel minder vaak te bereiken buiten werktijd, in vier op de tien gevallen.

Hoe goed werknemers te bereiken zijn, verschilt ook naar opleiding en leeftijd. Hoogopgeleide werknemers van boven de 45 jaar zijn het meest te bereiken. Jongeren tot 25 jaar met een lage en middelbare opleiding zijn ook vaak beschikbaar. Verder valt op dat relatief meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden altijd te bereiken zijn voor hun werk. Voor dit onderzoek hebben het CBS en TNO vorig jaar 63.000 werknemers ondervraagd.