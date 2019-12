In een woning aan de Hooiberg in Didam (Gelderland) is zaterdagavond een dode vrouw van 24 jaar aangetroffen. Haar 29-jarige vriend, met wie ze samenwoonde, is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

Wat zich heeft afgespeeld wordt nog onderzocht. Buren zeiden tegen de Gelderlander dat het stel al de hele week ruzie had.