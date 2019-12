Politie vindt gewonde Belg in auto op A58

De politie heeft zaterdagavond langs de A58 nabij Tilburg in een auto een gewonde 59-jarige Belg aangetroffen. Omdat de aard van zijn verwondingen onduidelijk is, is de bestuurder, een 25-jarige landgenoot, aangehouden.

Na meerdere meldingen over een man die langs de weg zou lopen, nam de politie poolshoogte. Agenten vonden de auto met daarin de gewonde man. Ook vonden ze de man die langs de weg liep en de bestuurder bleek te zijn. Omdat de verwondingen niet duiden op een verkeersongeval en de 25-jarige man geen duidelijke verklaring kon geven, is hij aangehouden.

De politie roept getuigen op zich te melden.