Test brengt 20.000 voorlopers darmkanker aan het licht

In 2018 hebben meer dan 1,5 miljoen mensen meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Er zijn ruim 3700 darmkankers opgespoord en meer dan 20.000 voorlopers van de ziekte, telde het RIVM.

Met het bevolkingsonderzoek wordt ongeveer 85 procent van de darmkankers gevonden. De belangstelling is met een deelname van circa drie kwart van de doelgroep stabiel te noemen.

Het aantal deelneemsters aan het bevolkingsonderzoek borstkanker is met 976.000 vrouwen iets afgenomen naar 76,6 procent, zag het RIVM. In 2018 werden er per duizend deelneemsters 22 doorverwezen voor nader onderzoek. Bij de helft was er direct een verdenking op borstkanker. Bij de andere vrouwen was er te weinig informatie op de borstfoto voor een goede beoordeling.

In 2018 hebben ruim 460.000 vrouwen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat is 57,6 procent van de doelgroep en iets meer dan een jaar eerder. Bij 9,5 procent van de deelneemsters is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken gevonden. Bij ruim 5000 vrouwen is een voorstadium van baarmoederhalskanker opgespoord.