Condoleanceregisters voor Jules Deelder open

Wie dat wil kan maandag vanaf 12.00 uur in het stadhuis van Rotterdam terecht om het condoleanceregister voor Jules Deelder te tekenen. De dichter, schrijver, performer en jazzmuzikant overleed donderdagochtend vroeg in het Erasmus Medisch Centrum. Eind november werd zijn 75e verjaardag nog groots gevierd in De Doelen in Rotterdam.

Tot en met volgende week dinsdag, oudejaarsdag, kunnen mensen een boodschap achterlaten in het register. De uitvaart van ‘de nachtburgemeester van Rotterdam’ vindt die dag in besloten kring plaats. Deelders management, de familie en de gemeente praten nog over een herdenking voor het publiek, mogelijk ook in De Doelen.

Sparta, de favoriete club van Deelder, opende zaterdag al een condoleanceregister. Tijdens de wedstrijd Sparta-AZ (3-0) speelden de Spartanen met rouwbanden om. Ook werd een minuut stilte in acht genomen.