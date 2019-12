Lichaam vrouw gevonden in uit Maas getakelde auto

De politie heeft het lichaam van een vrouw gevonden in een auto die bij de Parkkade in Rotterdam uit de Nieuwe Maas is getakeld. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. Het gaat om een auto die zaterdagnacht te water raakte en waar zondag de hele dag door duikers en met sonarboten naar is gezocht.

De 38-jarige bestuurder kon zondagochtend vroeg zelf uit de auto komen. Omstanders hielpen hem op de kant te komen. Hij werd onderkoeld en met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht. Pas later op de dag zei hij dat er mogelijk nog iemand in de auto zat. De man is toen aangehouden.

De doodsoorzaak van de vrouw is nog niet vastgesteld. Ook is onduidelijk hoe de man aan de steekwond is gekomen en waardoor het voertuig te water is geraakt. De politie houdt met alle scenario’s rekening. De relatie tussen de man en de vrouw wordt onderzocht.